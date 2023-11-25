Samsun'da silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN