Samsun'da Silahlı Çatışmada 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'daki silahlı çatışmadan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece turuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürleri mevkisinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma çıkmasıyla tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C. bacağından yaralandı. Silahlardan çıkan kurşunlar 2 iş yeri, 2 ev ve 2 arabaya da isabet ederek maddi hasara yol açtı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. ile T.K. ve oğlu A.K.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan ve 3 gün önce adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri olan M.K. savcı tarafından serbest bıkakılırken, T.K. ve A.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahla yaralama olayına karışan ve olayın firari sanıkları olan C.T., H.A. ve S.C.A. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T ve H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.