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Samsun'da Silahlı Çatışmada 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Silahlı Çatışmada 2 Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 1 kişi oldu. Olaya karışan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'daki silahlı çatışmadan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece turuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürleri mevkisinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma çıkmasıyla tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C. bacağından yaralandı. Silahlardan çıkan kurşunlar 2 iş yeri, 2 ev ve 2 arabaya da isabet ederek maddi hasara yol açtı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. ile T.K. ve oğlu A.K.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan ve 3 gün önce adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri olan M.K. savcı tarafından serbest bıkakılırken, T.K. ve A.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahla yaralama olayına karışan ve olayın firari sanıkları olan C.T., H.A. ve S.C.A. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T ve H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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