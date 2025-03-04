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Samsun'da Silahlı Çatışma Davasında Cezalar Açıklandı

Samsun'da Silahlı Çatışma Davasında Cezalar Açıklandı
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Samsun'da meydana gelen silahlı çatışma sonucu kahvehane sahibi Nadir Onat'ın ölümüyle ilgili yapılan yargılama sonucunda 2 sanığa müebbet, 2 sanığa 10'ar yıl ve 1 sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Samsun'da meydana gelen silahlı çatışmada kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanık müebbet, 2 sanık 10'ar yıl, 1 kişi de 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada Nadir Onat (41) ve G.Ç. vurularak yaralandı. Ağır yaralanan ve kahvehane işlettiği öğrenilen 2 çocuk babası Nadir Onat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada, tutuklu sanıklardan H.B. ve G.Ç. 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık E.C.B., T.G., U.U., T.D., A.E. ve A.Ö. ise beraat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozdu ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada yeniden yargılanan tutuklu sanıklar G.Ç. ve H.B. müebbet hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar M.D.B. ve A.E. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.B. ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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