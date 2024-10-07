Samsun'da Silahlı Çatışma Davası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin öldüğü olayda mahkeme tutuklu sanıklardan 1'ini toplamda 15 yıl 11 ay, diğerini ise 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dededağ Mahallesi'nde amca oğullarının silahlı çatışmasında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı olayla ilgili mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu bulunan Ramazan Kıyak'ı "kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay, "adam yaralamak"tan da 3 yıl 5 ay olmak üzere toplamda 15 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunan Hasan Kıyak'a ise "silahlı tehdit"ten 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

24 Temmuz 2023 tarihinde Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, amca oğulları arasında çıkan tartışmada kurşunların isabet ettiği Mustafa ve Dursun Kıyak hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. - SAMSUN