Samsun'da Silahlı Çatışma: 5 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun'daki 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese yakın olan polis ekipleri hızla olay mahalline intikal ederek. olayın büyümesini önledi. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., M.K., S.Ü., S.O. ve V.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN