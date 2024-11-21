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Samsun'da Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı

Samsun'da Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürleri mevkisinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma çıkmasıyla tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C. (21) bacağından yaralandı. Silahlardan çıkan kurşunlar 2 iş yeri, 2 ev ve 2 arabaya da isabet ederek maddi hasara yol açtı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. (50) ile T.K. (50) ve oğlu A.K.'yi (20) gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili karşı gruptan 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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