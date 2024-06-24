Samsun'da Silahlı Çatışma: 2 Tutuklama, 7 Serbest Bırakma

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde önceki gece iki grup arasında çıkan tartışma karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda her iki taraftan toplam 6 kişi tabancayla yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken, bugün 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 9 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.K., M.Y., M.B. ve C.Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, G.K., S.Ç. ve M.O.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ve A.O. ise tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN