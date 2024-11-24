Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Silahlı Çatışma: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Yaralının durumu ve olayın detayları araştırılıyor.

Samsun'da 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi turuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürleri mevkisinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmada tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C. (21) bacağından yaralandı. Silahlardan çıkan kurşunlar 2 iş yeri, 2 ev ve 2 arabaya da isabet ederek maddi hasara yol açtı. Silahlı saldırganlar ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. (50) ile T.K. (50) ve oğlu A.K.'yi (20) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan ve 3 gün önce adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.K. savcı tarafından serbest bıkakılırken, T.K. ve A.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahla yaralama olayına karışan C.T., H.A. ve S.C.A. de, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T. ve H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli

 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

Yolda yürüyen genç kıza yaptığının bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.