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Samsun'da Silahlı Çatışma: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Samsun'da Silahlı Çatışma: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1'i serbest bırakıldı, diğerleri adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'savcı tarafından, 2'si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürleri mevkisinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma çıkmasıyla tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu N.A.C. (21) bacağından yaralandı. Silahlardan çıkan kurşunlar 2 iş yeri, 2 ev ve 2 arabaya da isabet ederek maddi hasara yol açtı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. (50) ile T.K. (50) ve oğlu A.K.'yi (20) gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.K. serbest bırakılırken, baba-oğul ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili karşı gruptan 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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