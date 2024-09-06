Samsun'da silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun'da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli silahlı çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında pompalı tüfekli silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Güven S.vurularak yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir başka olayı takip ettikleri sırada olay yerinden pompalı tüfekle kaçan bir kişiyi yakalayarak İlkadım ilçe polisine teslim etti. Polis olayın meydana geldiği sokak üzerinde çok sayıda tüfek kartuşu ele geçirdi. Silahlı saldırganların olay yerinden kaçış anları ve tüfekle kaçan şahsın polise yakalanma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaçan diğer şahısların yakalanması için soruşturma devam ediyor.