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Samsun'da silahla vurulan bir kişi hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da silahla vurulan bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da tarlada çalışırken tabancayla vurulan bir kişi, hastanelik oldu.

Samsun'da tarlada çalışırken tabancayla vurulan bir kişi, hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla bacağından vurulan A.U. (33) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.U. tarlada çalışırken vurulduğunu ve ateş eden kimseyi görmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yağbasan Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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