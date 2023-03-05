Samsun'da silahla vurulan bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da tarlada çalışırken tabancayla vurulan bir kişi, hastanelik oldu.

Samsun'da tarlada çalışırken tabancayla vurulan bir kişi, hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla bacağından vurulan A.U. (33) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.U. tarlada çalışırken vurulduğunu ve ateş eden kimseyi görmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN