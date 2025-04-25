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Samsun'da Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde komşusunu silahla tehdit eden T.A., polis tarafından gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve tehdit araçları ele geçirildi. T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da komşusunu silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada silah ve malzemeler ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt kattaki komşusu ile aralarında anlaşmazlık bulunan T.A.'nın komşusunun kapısına gidip silahla tehdit ettiği iddia edildi. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.A.'yı gözaltına alarak evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 2 adet kasatura, 2 adet muşta, 4 adet kelebek tabir edilen bıçak, 123 adet tabanca fişeği, 1 adet plastik cop, 1 adet çelik yelek, 1 adet el baltası ve 1 adet ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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