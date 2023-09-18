Samsun'da silahla havaya ateş eden 14 şüpheli yakalandı

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan silahla havaya ateş eden görüntülerin ardından yapılan çalışmalar sonucunda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.