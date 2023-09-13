Samsun'da silahla havaya ateş eden 12 şüpheli yakalandı

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan silahla havaya ateş etme görüntülerini tespit eden polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

Havaya ateş etmek suretiyle "Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek" suçunu işleyerek, görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 6 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.