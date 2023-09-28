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Samsun'da silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.