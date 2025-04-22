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Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen polis operasyonunda silah parçaları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda silah parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca namlusu, 5 adet tabanca sürgüsü ve çeşitli tabanca parçaları, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 adet sentetik ecza ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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