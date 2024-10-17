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Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olayları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamada kontrol edilen araç içerisinde şüpheli hal ve hareket eden şahıslar tespit edildi. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç ve araç içerisinde bulunan V.T. (33), A.Ö. (20), E.A.T. (25), E.G. (24) ve F.A. (39) isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 10 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tarihi obje, 1 adet toplu tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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