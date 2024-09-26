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Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
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Samsun'da düzenlenen operasyonda polis, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi. A.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet parçalı halde ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet tabanca namlusu, 170 adet sentetik ecza, tek paket halinde 5 gram metamfetamin ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Polis

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