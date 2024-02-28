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Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi yakalandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Çarşamba ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip neticesinde tespit edilen farklı adreslere 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.90 mm çapında mauser piyade tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 6 adet mauser fişeği, 266 adet 9 mm fişek, 204 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm şarjör, 4 adet 7.65 şarjör, 3 adet kurusıkı şarjör, 2.2 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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