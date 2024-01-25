Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da evinde silah ve uyuşturucu ele geçen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yapılan ortak faaliyet neticesinde, Y.Ş. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şahsın evinde yapılan aramada, 3 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet kubar esrar içilmiş fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet parçalarına ayrılmış toplu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca mermisi, 7 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tüfek çatal ayağı, 1 adet dedektör, 37 adet tüfek kartuşu, 42 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet 30 santim uzunluğunda kesilmiş tüfek namlusu ile çok sayıda tabanca ve tüfek malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN