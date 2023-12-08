Samsun'da silah ve silah parçaları ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından gözaltına alınan bir kişi ile birlikte silah ve silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından gözaltına alınan bir ile birlikte silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, 5 adet tabanca namlusu, 4 adet kurusıkı tabanca gövdesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak ile çok sayıda pim, tetik, yay, üst kapak aparatlarından oluşan tabanca parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN