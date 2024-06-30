Samsun'da Silah ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da ilçe polis ekipleri silah ve sentetik ecza ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak üzerinde yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta bulunan şahıslar tarafından yere poşet atıldığı tespit edildi. Poşet içerisinde 224 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ş., K.S. ve C.B. yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslara 7 bin 39 TL de idari para cezası yazıldı.

Canik polisi, Karşıyaka Mahallesi Ulus 1 Caddesi üzerinde şüphe üzerine A.K. üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN