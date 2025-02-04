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Samsun'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda bir minibüs ve ikamette yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. E.K. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda bir minibüs ve ikamette yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Bir minibüs ve ikamette arama yapan KOM polisi 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet tabanca fişeği ve 18 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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