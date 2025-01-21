Samsun'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ve Atakum ilçelerinde düzenlenen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat operasyonu düzenledi. Operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 313 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan gerçek silaha çevirme aparatı ve malzemeleri, 3 kutu saçma, 1 adet dipçik, 500 adet havalı tabanca kapsülü, 250 adet havalı tabanca saçması ve 7 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN