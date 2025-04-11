Samsun'da Silah Operasyonu: 6 Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 tabanca, tüfek ve mermilerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve Canik ilçelerinde 2 şahsa ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 436 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. ve H.T. gözaltına alındı. H.T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol verildi. - SAMSUN