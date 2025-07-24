Samsun'da Silah Operasyonu: 37 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda 37 adet tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde M.S.(43.) ve S.S. (42 ) isimli şahısların av bayii işletmesinde ikiz seri numaralı av tüfeği ve seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili olarak şahısların av bayii, ikametinde ve depo olarak kullandığı tespit edilen adreslerinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleriyle birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet seri numarası kazınmış av tüfeği ve 4 adet ikiz seri numaralı av tüfeği olmak üzere toplam 37 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN