Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyede

SAMSUN - Samsun'da 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli çalışma kapsamında il dışından temin ettikleri ruhsatsız tabancaları Samsun'da sattıkları tespit edilen şahıslara çalışma başlattı. Vezirköprü ilçesi, Amasya 'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla bağlantılı M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. bu sabah Vezirköprü Adliyesine sevk edildi.