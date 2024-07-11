Samsun'da Sigara Üretimi Yapan Şahıslara Operasyon

Samsun'da polis tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda sigara fabrikası gibi kompresörlü sigara dolumu makineleri ve dolu ve boş makaronlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sağlıksız ortamlarda yasadışı makaron sigara üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. KOM polisi, 2 şahsın İlkadım ve Atakum ilçelerinde apartman içerisindeki iki evde kurmuş oldukları seri üretim yapan elektrikli ve kompresörlü makinalar ile doldurulmuş makaron sigara üreterek tütüncü olarak bilinen işyerlerine toptan sattıkları tespit etti. Tespit edilen adreslerde şahıslar suçüstü yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; 3 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi 2 adet kompresör, 1 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün mamullerinden dolayı engel olunan kamu zararının yaklaşık 350 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN