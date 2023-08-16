Samsun'da sigara isteyenlere bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde, kendisinden sigara isteyen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi 5 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs, saldırganların tanımadığı kişiler olduğunu belirtti.

Samsun'da kendisinden sigara isteyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, 5 yerinden yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan F.E., bacak ve kolunun 5 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.E., tanımadığı 2 kişinin kendisinden sigara istediğini ve bıçakla saldırdıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN