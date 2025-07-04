Samsun'da Şiddetli Yağmur İstinad Duvarını Devrildi

Samsun'da Şiddetli Yağmur İstinad Duvarını Devrildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da etkisini sürdüren şiddetli yağmurdan istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde gece saat 02.45 sıralarında Demircanlar Sitesi bahçesinde meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü. İstinat duvarının devrilmesi sonucu yol da çöktü ve yol kenarında bulunan park halindeki otomobil de yoldan aşağı devrilerek büyük zarar gördü. Yolun çökmesi sonucu şebeke suyu da patlayıp devrilen aracın üzerine fışkırdı. Site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, "Samsun'daki şiddetli yağıştan dolayı arabalar istinat duvarının altında kaldı. Sese uyandık, kalktık. Şuan 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi hasar var" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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