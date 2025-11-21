Samsun'da Seyir Halindeki Çekicide Yangın Çıktı

Samsun'da seyir halindeki çekicinin motor bölümünde çıkan yangın, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Samsun-Ankara yolunun 33. kilometresi Tekkeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki çekici ve buna bağlı yem yüklü yarı römork, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken çekicinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yangının büyümesini engelledi.

Kısa süre sonra bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı. Yolun temizlenmesi için kara yolları ekiplerine bilgi verildi. - SAMSUN