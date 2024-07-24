Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Kadın Boğularak Hayatını Kaybetti

Samsun'da serinlemek için denize giren bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Yücenur Tutuş (39), boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde denizden çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yücenur Tutuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN