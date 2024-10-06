Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 270 adet sentetik ecza ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada bin 270 adet sentetik ecza ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN