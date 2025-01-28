Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 3 Bin 360 Adet Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan operasyonda 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirilmiş olup, T.Ç. (27) adlı kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirdi. T.Ç. (27) adlı şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa