Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2400 Adet Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir ikamette yapılan aramada 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde H.G. (22) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN