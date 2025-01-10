Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi masaya yatırıldı

Masada Abdullah Öcalan için düşünülen formül de varmış
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu

Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2400 Adet Ele Geçirildi

Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2400 Adet Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis, bir ikamete düzenlediği operasyonda 2400 adet sentetik ecza ele geçirildi. H.G. isimli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından bir ikamette yapılan aramada 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde H.G. (22) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
img

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
img

Yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.