Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2400 Adet Ele Geçirildi
Samsun'da polis, bir ikamete düzenlediği operasyonda 2400 adet sentetik ecza ele geçirildi. H.G. isimli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis tarafından bir ikamette yapılan aramada 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde H.G. (22) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa