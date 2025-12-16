Samsun'da sentetik ecza operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmalar sonucu sentetik ecza ile yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında A.B. (28) isimli şahıs, bin 228 adet sentetik ecza ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN