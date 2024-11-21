Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Sentetik Ecza İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Sentetik Ecza İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda V.Ç. isimli şahsın evinde bin 32 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bin 32 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde V.Ç. (23) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 32 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin konuştuğu hemşire hesap verecek, tüm gözler mahkemede

 Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor

Asgari ücret ne kadar olmalı? Yüzlerce vatandaşın katıldığı ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.