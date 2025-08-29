Samsun'da Sentetik Ecza ile Yakalanan İnşaat İşçisi Tutuklandı

Samsun'da Sentetik Ecza ile Yakalanan İnşaat İşçisi Tutuklandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda evinde 25 bin 458 adet sentetik ecza bulunan inşaat işçisi M.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Gözaltına alınan M.T., uyuşturucu kullanmadığını ancak sentetik ecza kullandığını açıkladı.

Samsun'da evinde 25 bin 458 adet sentetik ecza ile yakalanan inşaat işçisi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda, inşaat işçisi M.T. (45) isimli şahsın ikametinde ve çatı katındaki valiz içerisine saklanmış vaziyette toplam 24 bin 458 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan M.T., "İnşaatlarda çalışıyorum. Psikolojim bozuk. Uyuşturucu kullanmam. Kimseye de uyuşturucu satmadım. Ancak sentetik ecza kullanıyorum. Evde ele geçen haplar bana ait. Çatı katında ele geçenlerin kime ait olduğunu bilmiyorum" dedi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

