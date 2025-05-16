Samsun'da Sentetik Ecza Hap Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Sentetik Ecza Hap Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da jandarma ekipleri, bir evde gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 526 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen B.T. (21) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Samsun'da jandarmanın evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada 3 bin 526 kapsül sentetik ecza hap ele geçen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden B.T. (21) isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı ve ikametinde bulundurduğuna dair istihbari bilgi elde eden jandarma ekipleri, harekete geçti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 526 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olay sonrası kayıplara karışan B.T., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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