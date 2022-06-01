Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1'i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1'i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde Aile Hekimi S.S., C.K. ve Ö.A. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i doktor 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title