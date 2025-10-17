Samsun'da Şap Hastalığı Tehlikesi: Bir Mahalle Karantina Altına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yalı Mahallesi, şap hastalığı tehlikesi nedeniyle karantina altına alındı. Giriş çıkışlar jandarma tarafından kontrol ediliyor ve Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli çalışmalara başladı.
Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde şap hastalığı tehlikesi nedeniyle, mahalle karantina altına alındı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa