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Samsun'da Sanayi Sitesinde Mefruşat Mağazasının Çatısında Yangın Çıktı

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Samsun Canik ilçesinde bulunan bir mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Samsun'da sanayi sitesindeki 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam olduğu için kapalı olan mefruşat mağazasının çatısındaki yangını sanayide mesai yapan diğer iş yeri çalışanları fark edip itfaiyeye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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