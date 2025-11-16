Haberler

Samsun'da Şakalaşma Sonrası Pompalı Tüfekten Ölümlü Kaza

Samsun'da arkadaşlar arasında eğlence amacıyla yapılan şakalaşma sırasında bir genç, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da arkadaşlar arasında arıza yapan ve çekici üzerindeki araç üzerinde yolculuk sırasında meydana gelen şakalaşma sırasında olayda ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarında dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K.(23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ne gitti. Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Güney'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti. Polis olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 4 toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
