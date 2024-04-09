Samsun'da Sahurda Tartışma: Eşini Darp Eden Koca Gözaltına Alındı

Samsun'da sahurda yemek yerken çıkan tartışmada eşini darp ederek burnunu kırdığı iddia edilen koca, gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahura kalkan 4 yılık evli olan İ.K.(23) ile kocası İ.K.(23) arasında tartışma çıktı. Koca İ.K.'nin karısını darp ederek burun nazal kemiğini kırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kocasından şikayetçi oldu ve can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan koca İ.K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN