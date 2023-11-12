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Samsun'da Sahte Polis Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı ve basın kartı ile telsiz taşıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte belgeler ve polis telsizi ele geçirildi.