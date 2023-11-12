Samsun'da Sahte Polis Yakalandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı ve basın kartı ile telsiz taşıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte belgeler ve polis telsizi ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı ve basın kartı ile telsiz taşıyan şüpheli yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Yakakent ilçe girişinde uygulama sırasında B.Ş'nin (39) aracında arama yaptı.
Aramada B.Ş. adına düzenlenmiş sahte polis emeklileri derneği tanıtım kartı, sahte basın kartı ile polis telsizi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin "özel belgede sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 9 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.