Samsun'da Sahte Plaka Kullanan Şahıs Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri, sahte plaka kullandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı. Şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri ele geçirme suçu ile adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen çalışmada aracına sahte plaka taktığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka kullanımına yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Atakum ilçesinde bir şahsın, başka bir araca ait plakanın sahtesini kendi aracına taktığı belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri ele geçirme, kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
