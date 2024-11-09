Samsun'da Sahte Para ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para ve uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 adet 200 TL'lik sahte banknot, 77 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN