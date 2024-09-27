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Samsun'da Sahte Para Süren Kadın Tutuklandı

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Samsun'da sahte para piyasaya süren H.N.K. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ayrıca 141 adet sahte 100 TL ve 29 adet sahte 50 ABD doları banknot ele geçirildi.

Samsun'da piyasaya sahte para süren kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da piyasaya sahte para süren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde piyasaya sahte para sürülmesiyle ilgili operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu H.N.K.adlı kadın ile Y.E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 141 adet sahte 100 TL'lik banknot ile 29 adet sahte 50 ABD doları banknot ele geçirdi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.N.K. adlı kadın söz konusu sahte paraları bulduğunu iddia etti. H.N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Sahte Para Süren Kadın Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Samsun Hukuk Suç

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