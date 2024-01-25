Samsun'da Sahte Para Dolandırıcılığı Davası Sonuçlandı

Samsun'da piyasaya sahte para sürerek 5 kişiyi dolandıran 3 kişi yargılandıkları mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis ve 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da piyasaya sahte para sürerek 5 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, A.A., G.K. ve K.C., mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis ve 10'ar bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, S.K. ve S.H.'nın ise beraatlerine karar verildi. - SAMSUN