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Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Operasyonu

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Samsun'da emlakçıların sahte kiralık ev ilanlarıyla 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, emniyetin 3 aylık çalışması sonucu açığa çıkarken, dolandırıcılıkla ilgili 21 klasör soruşturma dosyası hazırlandı.

Samsun'da emlakçıların "sahibinden.com"daki üyelik hesaplarını ele geçirip 'sahte kiralık ev' ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların "sahibinden.com" isimli platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi. Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş.(24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıslar hakkında hazırlanan 21 klasör soruşturma dosyası dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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